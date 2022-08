Myriam CHALARD

*** En un mot : ATYPIQUE ***



J’ai fait le choix de me remettre sur le marché du travail en limousin. Choix difficile après 1 an et demi d’indépendance mais nécessaire.

N’hésitons pas à nous rencontrer pour discuter des différentes possibilités qui s’offrent à nous.



Je suis pleine de ressources, pétillante et multifacette. Le sens du travail bien fait, un relationnel aisé et fort, le dialogue facile, j’adore créer un projet de A à Z le faire grandir, progresser au sein d’une équipe.



Je m'intéresse à plusieurs domaines : la musique, la photo, la radio, la déco avec au cœur de tout ça le respect des autres, les rencontres et le partage.



Sur mon temps libre, je suis bénévole depuis 6 ans à radio Open fm où j’anime une émission musicale le vendredi soir qui permet de découvrir de nouveaux talents tous styles confondus. J’aime trouver le mouton à 5 pattes aussi bien dans le privé (radio) que dans le pro (trouver la solution la mieux adaptée aux besoins du client). Apres 13 ans dans le c



Mes compétences :

esprit d'équipe

dynamique

responsable

radio

Mise en réseau

Relationnel

Créativité