Myriam HORY

Forte de mes 7 années d'expériences dans l'application des règles environnementales et de la prévention des risques industriels, je m'intègre facilement au sein d'une équipe pour apporter mon support auprès des sites de production industriels, ainsi qu'auprès des directions.

Orientée objectifs, je sais fédérer autour de moi toutes les énergies et ressources nécessaires à l'atteinte des résultats définis par l'entreprise.

Je mets à profit ma diplomatie, ma rigueur et mon autonomie pour accompagner une démarche de performance durable.