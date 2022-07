Myriam LE DUFF (BOULBIN)

Après un parcours de conseillère en insertion professionnelle, j'ai voulu poursuivre mon parcours dans l'accompagnemen des personnes et je me suis formée pendant 3 ans et demi auprès de l'Académie de Sophrologie caycédienne de Barcelone.

Je suis sophrologue Master en sophrologie caycédienne, praticienne en EFT et praticienne Lahochi.

Je peux vous accompagner pour vous aider à mieux gérer votre stress, vos émotions, burn-out, dépressions, acouphènes, préparation aux examens scolaires, universitaires, ou médicaux. Par ailleurs, avec la sophrologie, je peux vous aider à reprendre confiance en vous-même et à développer vos capacités et valeurs.

Je suis spécialisée dans la gestion du sommeil,

Je suis praticienne EFT pour vous aider à gérer phobies et traumatismes et bien d'autres choses.

Je suis praticienne LAHOCHI, puissante méthode naturelle de soins par l'apposition des mains