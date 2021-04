Myriam LORANT

Facilitatrice en intelligence collective, Myriam anime et intervient au sein de collectifs citoyens depuis une dizaine dannées sur des thématiques très différentes : revenu de base inconditionnel, accessibilité numérique, autonomie alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire.

De son expérience et face à la transition sociétale liée aux innovations sociales qu'elle a expérimentées, elle tisse des liens entre les gens quelle rencontre, les lieux, les projets sur son territoire et ailleurs.