Myriam LOUIS-SIDNEY

1999 Conseillère clientèle Canal +



En 2001 Assistante opérations spéciales et sponsoring à Canal+ régie...



Je me suis rapprochée de la production en travaillant depuis 2004 au service des bandes annonces de Canal Overseas.



Mars 2010 micro programmation et gestion de playlist de deux sites.



Juin 2013 macro programmation et gestion des Drom



Septembre 2015 Chargée de programmation catch up C+ALD et MyCanal pour les DROM.



Création d'entreprise:



- Février 2007: Création du site internet www.karibeaone.com. Celui ci favorise la création et la diffusion de programmes audiovisuels antillais. Et création de Karibea Média société de production audiovisuelle



- Mai 2007: réalisation, montage et mise en ligne de reportages, clips, et forum de discussions.



Mes compétences :

Montage

Adobe Photoshop

Production audiovisuelle