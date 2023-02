Myriam MARTIN (DUCOS DE LAHITTE)

Riche d'une expérience sur différents postes en tant qu'assistante administrative et RH ainsi que dans le management, j'ai su faire preuve d'autonomie, de réactivité et d'adaptabilité.

Mon sens du relationnel et ma disponibilité sont autant d'atout pour le travail en équipe.

Enfin, ayant travaillé sur des sites dit sensibles, je sais être rigoureuse et discrète.

Je suis donc à la recherche d'un poste en tant qu'assistante administrative ou RH afin de pouvoir mettre mes qualités au service de votre entreprise.