Valérie SENIÉ

Après avoir travaillé 10 ans pour Espaces Formation, association/centre de formation sur Nantes, je me suis réorientée vers l'aide à domicile et l'animation d'ateliers créatifs dans un cadre associatif, et récemment dans la conduite d'autocars.

Voilà, j'ai démarré ! depuis le 5 septembre je fais du transport scolaire pour une entreprise de Gétigné (Voisin/Michel/Bochereau) et j'adore !



Mes compétences :

Astral

Conseil

Conseil en insertion

Suivi personnalisé

Sorties