Myriam ONILLON

Je reste à votre écoute pour optimiser avec proactivité vos projets de développement, répondre à vos besoins. Je mets à votre service mes capacités d'adaptation avec un parcours pluridisciplinaire réalisé en management de projet info-communication-médias-marketing-commercial, conduite du changement et ingénierie pédagogique. J'ai des compétences clés transférables dans plusieurs secteurs d'activités. Mon itinéraire m' a permis de travailler avec agilité sur divers projets en simultané à forts enjeux stratégiques et opérationnels. Je peux vous accompagner dans vos projets de développement, d'innovations pluridisciplinaires. Je souhaite partager mon expérience principalement acquise dans le secteur produits et services médias (PME-grands groupes) et en formation professionnelle. En recherche d'opportunités, je reste à votre disposition pour échanger, vous rencontrer. Mobile, je suis basée à Angers dans les Pays de Loire à 1h30 en TGV de Paris.



J'aime communiquer, transmettre avec enthousiasme, en favorisant réflexions stratégiques et rigueur méthodologique, transversalité opérationnelle, créativité-réactivité, pragmatisme et esprit d'équipe.

J'ai développé, conçu et commercialisé des produits et services médias. J'ai managé plusieurs équipes (5-35 personnes) développé et géré des partenariats, divers réseaux professionnels. Animée d'une curiosité vive, d'un bon sens relationnel bienveillant et d' un sens de l'engagement, j'aime participer à l'évolution et à la promotion d'une organisation. J'aime être à l'écoute, fédérer et convaincre dans une approche personnalisée du client, quelque soit le produit, le service ou le projet. L'Homme au centre du projet.



J'aime le travail en équipe, relever des challenges, trouver des solutions, avoir le sens de l'anticipation, de l'innovation et de la prospective. J'aime détecter des talents, encourager la complémentarité des compétences pour favoriser l'intelligence collective, l'analyse-partage des expériences et pratiques professionnelles afin d'optimiser avec efficacité et qualité les objectifs et résultats visés.



Quelques citations pour le plaisir du partage collaboratif :

" Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous." Paul Eluard

« Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais innové. » A. Einstein

"Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde." Ghandi

"Le voyage commence là où sont tes pieds." Lao Tseu



Mes compétences :

Techniques de veille, investigation

Techniques journalistiques tous supports

Communication d'entreprise

Stratégie de communication

Audiovisuel

Conseils aux entreprises

Relations publiques et presse

Formation, conseils, orientation professionnelle

Management

Les stratégies éditoriales et créatives

Ingénierie pédagogique et de formation

Gestion de projet