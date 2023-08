Découvrez les formations d'exception pour devenir formateur agréé ou communicateur avec Myriam Perez, une formatrice agréée par Emploi-Québec, coach en communication et développement d'affaires, forte de plus de 22 ans d'expérience.

En tant que professionnelle engagée, je mets à votre disposition des formations de qualité supérieure, adaptées aussi bien aux experts qu'aux débutants. Mon objectif est de vous fournir les compétences essentielles pour créer vos propres formations, cours ou présentations, vous permettant ainsi de gagner en indépendance et en flexibilité.

Passionné par le partage de mes connaissances, de mes outils et de mes expériences, mon but est d'aider chacun à concrétiser ses aspirations et sa liberté financière.

Je suis convaincue que chaque individu possède une richesse unique d'expériences de vie, d'expertise et de compétences, qui peuvent être mises au service des autres.