À propos de l'auteur,



Monsieur Paul-Hubert Legault est à la fois animateur télé, conférencier et formateur agréé Qc. de profession, touche a une multitude de sujets directement lié au domaine du travail notamment le stress, l’interaction entre personne avec le concept des couleurs ou encore l'intelligence intuitive. Homme passionné, comportant un bon sens de l’humour, M. Legault sait rejoindre et toucher les gens lors de ses conférences et formations. Lui-même entrepreneur, il est à même de bien comprendre les enjeux liés au milieu du travail.



Merci à Clientis de se témoignage