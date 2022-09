Myriam ROBIC

Docteur en littérature française et Agrégée de Lettres Modernes, je suis enseignante à l'Université de Nantes (IUT de Saint-Nazaire, département "Génie Civil") depuis septembre 2012.

Passionnée par la poésie du 19ème siècle et la mythologie, je poursuis également des activités de recherche. Mes deux principales publications sont consacrées à la mythologie grecque dans la poésie de la seconde moitié du 19ème siècle (Champion, 2010, 568 p.), et à la représentation du saphisme et du lesbianisme dans la poésie masculine de 1846 à 1889 (Classiques Garnier, 2012, 350 p).



LIVRES PUBLIES :

* "Femmes damnées" : saphisme et poésie (1846-1889), éd. Classiques Garnier, coll. "Masculin/ Féminin dans l'Europe Moderne", juillet 2012.

* "Hellénismes de Banville: mythe et modernité", Champion, coll. "Romantisme et Modernités", 2010.



Mes compétences :

Recherche