Madame, Monsieur,



Si vous cherchez quelqu’un…



- > qui se passionne depuis toujours pour la protection de la biodiversité,

- > qui a une bonne connaissance de gestion des espaces naturels,

- > qui a une expérience internationale dans le domaine agricole, en contact avec des associations et des collectivités territoriales variées,

- > qui a une maitrise des outils informatiques (MapInfo, ArcMap, Illustrator, Photoshop, Access, Excel, Word, Power Point, Statistica…) et du web,

- > qui a reçu une solide formation universitaire en environnement et en géographie,

- > qui aime le travail en équipe, le dialogue et découvrir de nouvelles expériences,

- > qui est rigoureuse et montre des capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,

- > qui parle couramment l'espagnol et qui a des bases en anglais et en allemand



Prenez quelques minutes pour regarder mon profil et n’hésitez pas à me contacter !



Respectueusement

Myriam Rufat



Mes compétences :

SIG

Aménagement du territoire

Biodiversité

Géographie

Environnement