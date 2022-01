Je suis actuellement titulaire du diplôme d'état de psychologue. Mon parcours universitaire est un parcours de psychologie clinique et de psychopathologie générale. Je me spécialisée, au cours de ma dernière année de formation, dans le champ du développement de l'enfant et de l'adolescent.

Je partage mon temps entre une activité libérale à Nîmes et un poste au sein d'une structure médico-sociale.