Myriam TISSOT

Anciennement juriste en droit public à Annemasse-agglo à Annemasse, j'ai appris pendant 4 années à connaitre les rouages et particularités d'une collectivité publique tout en mettant mes connaissances en droit privé au service des opérationnels. j'ai appris le droit public que je maitrise désormais et les exigences d'un poste auprès d'une équipe directionnelle à travers le Bureau communautaire (poste en relation étroite avec le DGS et les DGA ainsi que le Président t le Vice président).



Auparavant, juriste au sein du réseau CERFRANCE Saone et Loire, j'intervenais dans le conseil, la rédaction d'actes, l'optimisation patrimoniale notamment en matière de transmission, l'optimisation sociétaire des exploitations agricoles et viticoles et des TPE PME. Femme de terrain, mon secteur couvrait le Département de Saone et Loire car Cerfrance S&L possède différentes agences sur tout le territoire de ce département . Je me déplaçais quasiment quotidiennement à la rencontre de mes interlocuteurs.



J'ai rejoins le département de la Haute-Savoie depuis peu et je recherche un emploi dans mon secteur mais également dans l'immobilier.



Je suis à l'écoute de partenariat ou d'échange professionnel et j'aime dialoguer sur mon métier que j'exerce avec passion.



Mes compétences :

Droit public

Collectivités publiques

Veille juridique urbanisme

Recherche juridique

Immobilier commercial

Immobilier d'entreprise

Urbanisme commercial

Redaction contrats

Copropriété

Volumétries complexes

Fiscalité

Droit des affaires

Droit immobilier

Droit

Droit des biens

Gestion de patrimoine

Droit viticole

Droit rural

Droit des sociétés