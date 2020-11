Je suis un technicien supérieur diplômé en HSE à L'ISET de RADES - Tunisie, expérimenté d'un titre responsable HSE depuis Novembre 2008 dans les champs pétrolier, gazeux et industriels ..

J'ai une capacité d'éprouvée d'identifier, analyser et évaluer les risque SST, les impacts environnementaux et de mettre en œuvre les mesures de contrôles et d'amélioration nécessaire,



Formé à la norme ISO 14001, ISO 9001 le référentiel OHSAS 18001et ISO 45001