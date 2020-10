Saber JAFFEL

Ingénieur en Business Intelligence de formation et titulaire d’un Mastère en Optimisation et Modernisation de l’Entreprise, j’ai entamé ma carrière professionnelle dans le domaine de l’IT en 2012.



Polyvalent et ayant gravit les échelons de la hiérarchie en passant par les postes de Développeur, Chef de Projet, Responsable des Systèmes d’Information et Responsable de la Sécurité des Systèmes d’information, j’ai acquis une expertise sur les différents volets des environnements technologiques, tant à l’échelle nationale qu’à l’internationale. Aujourd’hui, je me vois promouvoir en tant que Directeur des Systèmes d’Information au sein d’une société de courtage en assurance française.



Non seulement expert dans le domaine de l’IT, j’ai également développé une expertise dans la Relation Client, spécialement dans la conduite des opérations avec un savoir-faire managérial, organisationnel, financier et commercial.



Mes compétences :

Gestion de projet

CSS 3

JavaScript

HTML 5

C#

Administration de bases de données

ASP.NET

MySQL

Oracle

Alcatel VoIP

Altitude

Hermes

Java EE

Conception UML

Analyse de données

Cryptage

Data mining

Analyse statistique

SSRS

SSAS

SSIS

ETL

SQL

Informatique Décisionnelle BI

R

Big Data

Intelligence artificielle