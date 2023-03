J’ai travaillé plus de 20 ans chez HALADJIAN à Sorgues.

Durant ces années de collaboration, j’ai occupé plusieurs postes dont celui de responsable du service relations clients. J’ai pris en charge la mise en place du service et la continuité durant 8 ans. Outre mon rôle de responsable de service (suivi des dossiers, mise en place et suivi d'objectif, reporting réguliers…), j'avais personnellement en charge le suivi des grands comptes.



Mon expérience de plus de deux ans à l'administration des ventes chez SOUS L OLIVIER m'a permis d'approfondir le poste commercial : prospection, suivi des commandes, gestion des tarifs…) et marketing : création des plaquettes, de flyer, d'animation, participation à des salons…



Mes précédents postes de Responsable Qualité et de responsable du service Relations Clients sont transverses, je saurai donc travailler en lien avec les autres services.



Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir un grand sens de l’organisation, une excellente capacité de travail en équipe, de l’écoute des clients mais également la responsabilité d'un service incluant la gestion des tâches, des priorités et le travail sur la mise en place/atteinte d'objectifs.





Mes compétences :

BTP

Gestion de projet

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JDEdwards Suite

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Gérer la relation avec les clients

Travailler en équipe avec tous les services de l'e

Suivi des clients

Etre opérationnelle et très polyvalente