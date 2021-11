N'guessan Paterne KOFFI

Diplômé d'un Master Finance et aujourd'hui du Master Comptabilité Conseil Audit à PSB Paris School of Business avec une expérience en Audit et comptabilité , j'ai eu un parcours qui m'a permis de consolider ma polyvalence et mon professionnalisme.



Souhaitant aller au DEC, je réalise actuellement le DSCG et je suis à la recherche d'une opportunité en Audit, Expertise comptable, Consolidation ou un poste similaire



UE restantes à valider :



Comptabilité Audit

Gestion Fiscale et Juridique

Management des Systèmes d'informations



Je me sens plus à l'aise dans les matières comme l'Audit et le contrôle interne, la Consolidation, le Contrôle de gestion, la comptabilité internationale (IFRS)



Je souhaite découvrir et développer les aptitudes dans ces domaines.