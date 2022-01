N. LEFEBVRE

Je suis spécialisée dans la tenue de livres pour travailleurs indépendants et petites entreprises à l'enregistrement de leurs dépenses et revenus dans les livres comptables de plus, ces services peuvent être fournis à l'aide d'un logiciel comptable. Je peux mettre à jour la tenue de livres, les rapports gouvernementaux qui s'appliquent à leur situation tout en leur donnant un compte rendu écrit sur les démarches/travaux récurrents à effectuer par la suite. Le tout conforme aux lois et règlements fédéraux du Canada (et provinciaux du Québec, etc.).







Services offerts et compétences:



- Gestion des comptes payables, recevables et gestion de la paie;

- Rapports gouvernementaux: CSST, CNT, TPS/TVQ, Retenues à la source d'employés, Côtisations de l'employeur, T4, Relevé 1, Acomptes provisionnels, etc.;

- Cycle comptable complet : Grand-livre, Bilan, États financiers, Balance de vérification, États de comptes, calcul des coûts d'Amortissements,etc.;

- Services organisationnels de plans, de méthodes et de mises en oeuvre de travail;

- Services fiscaux aux particuliers, travailleurs autonomes et entreprises non-incorporées. (Impôts)



Mes compétences :

Accounting

Bookkeeping

Comptabilité

Correction

Data Entry

facturation

Français

French

Informatique

Invoicing

Payes

Payroll

Processing

Reconciliations

Word processing