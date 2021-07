Nabil ANISS

L'équipe GEDONE :



Rodoane & Nabil :

Des selfs made men déterminés et juste, qui parviennent à faire cohabiter intelligemment une énergie débordante avec une vision éclairée du monde des affaires. Dans un enthousiasme indéfectible et un esprit d'innovation permanent, ils entraînent leurs troupes (d'élite ?...) vers des challenges toujours plus qualitatifs et ambitieux.



Renaud :

Après plusieurs années passées comme architecte en systèmes d’information et chef de projet au sein de différentes sociétés de service informatique en région parisienne, Renaud à rejoint la région Paloise et le Groupe Gedone afin de développer notre offre de conseil en informatique pour les PME/PMI.



Philippe & Jonathan

Des webdesigners nouvelle tendance, élevés au grand air, dans l'immensité des pâturages du logiciel libre et des graphismes aérés et percutants... Ce qu'ils aiment : les challenges et courir après les solutions les plus adaptées et les plus élégantes. Ils rêvent d'un web durable, basé sur des standards solides et respectueux de l'environnement et de l'usager. Ils militent pour un code propre, labellisé aux normes du W3C, et durable, car les sites de demain se construisent aujourd'hui !



Sébastien :

Après une formation commerciale « traditionnelle » à « l’école de la vente », Sébastien a passé plusieurs années dans le monde de la finance et des assurances…austérité garantie ! Après avoir changé de métier plusieurs fois, il a eu l’occasion de rejoindre les belles Pyrénées et l’opportunité d’intégrer l’équipe Gedone. De nature très communicative, il s'épanouit aujourd’hui dans cette belle aventure. Son rêve : que tous les clients comprennent l’enjeu d’internet pour leur société et qu’ils aient droit à un site de qualité qui leur ressemble.



Laurent, Audrey et les autres : dynamisent et renforcent l’activité des différents pôles pour l’intérêt de nos clients.