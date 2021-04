Nabil HAMANI

De formation initiale en Mathématiques Appliquées et en Siences Economiques, mon parcours professionnel a débuté dans le domaine des Assurances en tant que Chargé d'Etudes Statistiques(tarification, analyse des portefeuilles et GéoMarketing) (6 ans) au sein de grandes compagnies.

En poste depuis 15 ans dans les Transports Urbains de Voyageurs, j'ai pu enrichir mon expérience à travers de nombreux projets d'aide à la décision associant des techniques modernes d'analyse (SIG, Géostatistique, ...) au Marketing et à la connaissance du client.

Diagnostiquer, évaluer et innover les approches d'analyse pour mieux connaitre les potentiels de croissance de l'Entreprise et motiver les décisions stratégiques.



Mes compétences :

Transports Urbains

Études statistiques

Assurances

Études marketing/Géomarketing

Cartographie SIG

Gestion de projet

Base de données

Marketing direct

SAS,SQL,VISUAL BASIC

SPSS,Business Objects,Mapinfo

Dynamique