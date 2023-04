Nabil MOKHTARI

C U R R I C U L U M V I T A E



É t a t c i v i l :



Nom : mokhtari

Prénom : nabil

Date de naissance : 22/07/1984

lieu de naissance : commune de ain oussera

Némiro portable : 00213776101740

N° telephone bireau :00213552874159

Adresse : chez ben airech aissa commerçant alimentation générale

ETAT: algerie

1/ Wilaya : Djelfa

2/Commune : Ain oussera

3/Code postale : 17001

+ permis de Conduire



Etude de dossier :



Niveau d’instruction : …………………...… 3ème A.S ………………………………

1er)- Diplôme acquit : Technicien en comptabilité Établissement de formation CFPA, …………………………………………………………………..……. 2005

- E x p é r i e n c e s et poste occupés:



- Aide comptable (CRMA Ain Oussera) ……………………….... Juin 2006 à Juin 2008

Comptable administratif ( DAIP) entreprise privée. de 03/01/2009 à :31/12/2009 - Agent de recensement « recensement des citoyens » .

2ème) Formation continue : « Technicien supérieur en comptabilité et gestion ».

Établissement de formation « Institut National des spécialités formation professionnelle de gestion » à INSFPG / LAGHOUAT,…………………………………………………………………………………………………………………………. 2011

- E x p é ri e n c e s et poste occupés:



- Stage pratique de fin d’étude INSFPG - T.S en comptabilité et gestion a Direction régionale Division production, Division de Finance SONATRACH Hassi R’Mel thème de mémoire ; 2 mois et 10 jours = estimation du budget. .

- 24 mois aide comptable en caisse régionalle de mutualité agricole ain oussera

- Comptable( DAIP) APC ………………………………… de 22 Septembre 2011 à ce jour



Renseignements complémentaires :



- Dynamique et sérieux dans le travail.

- Esprit du travail collectif

-Bonne santé.

- Langue maîtrisé : Langue arabe - Français

- Maîtrise l’outil informatique : Word, Excel.



note:

TS de comptabilité et de gestion en Algérie est équivalent certificat BAC plus trois années d'études à l'université (certificat d'études appliquées diplôme en comptabilité et gestion)

Brevet de TS encomptabilité et gestion = d'études appliquée unversitaire( bac +3 ans en l'université DUEA )





Mes compétences :

Négociations Gesti

Microsoft Word

Microsoft Excel