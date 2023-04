Nacéra BOUAZIZ

De formation et exercice international des affaires, avocate durant 18 ans, membre du boarding , garante de l'innovation juridique et de la conformité, formatrice des lignes métiers, animatrice d' une équipe pluridisciplinaire et responsable de la stratégie de développement et budget de mon département, j'œuvre à la réussite des projets et ambitions de la compagnie d'assurance à laquelle j'appartiens.



Mes compétences :



Vision transversale et stratégique

Change management

International

Conduite de projets et d'équipes

Donner du sens, encourager les initiatives, favoriser les mobilisations et capitaliser les expériences diverses