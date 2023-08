Nacereddine Pseudo : N.e.tatem BOUKHARI

Un amour fou de la lecture pendant l'enfance qui s'est développé.

Un passage dans la presse écrite francophone. Avec prédilection au journalisme de société.

Un attachement aux livres, aux textes et aux arts.

L'arrivée à l'édition littéraire.

Puis la mise en ligne d'un organe de cyberpresse, POPULISCOOP.



Dirigeant TPE, argotheme

Ancien fonctionnaire de collectivité locale.



Journaliste, n'écrit depuis 2001 que ponctuellement, avec presse écrite francophone (quotidiens algériens) :



- Alger-Républicain, le doyen de la presse écrite algérienne où a exercé Albert Camus, Nobel de littérature



- El-Watan, comparé au français "Le Monde" pour ces sujets de fond.



- et Liberté, le plus fort tirage et le plus lu.



- Auteur de théâtre. Titulaire de l'encouragement à la création d'oeuvres dramatiques en 2001, du ministère de la culture et de la Com; - France - attribué par la D.M.D.T.S. : Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle.



- Président de la Cie théâtrale "4ème CULT".



- Fondateur de la TPE (Très Petite Entreprise) ARGOTHEME, éditions de toutes littératures. http://www.argotheme.com



- Fondateur de POPULISCOOP -Scoop Populaire- ORGANE CYBERPRESSE pour écrire et publier un article. http://www.argotheme.com/organecyberpresse/



- Auteur du Blog : Editeur et Communicateur qui a plus de 125 000 lecteurs uniques...



