Bonjour,



je suis Puéricultrice et travaille auprès d'enfants depuis 2004.

J'ai une expérience assez variée puisque j'ai travaillé en secteur hospitalier, en secteur médico-sociale, en secteur petite enfance, en protection maternelle et infantile.

Je suis en recherche de collaboration et partenariat possible afin d'enrichir mon travail au quotidien.



Bien cordialement,

Nadège Castel