Nadège L.P

Bonjour,



A la recherche d'un poste d'infographiste sur Montpellier et la périphérie, voici une petite définition de qui je suis...en partie.



N aturellement simple et impliquée

A me artistique et débordante de créativité!

D ynamique et rigoureuse,

E ternelle rêveuse!

G rande curiosité intellectuelle,

E sprit d'équipe et bon relationnel.



Vous voulez en savoir plus?

Contactez-moi et laissez vous emporter par ma personnalité et ce que je peux vous apporter!



Portfolio :Array



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client

Aisance relationelle

Analyse stratégique

Synthèse rédactionnelle

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Communication

Arts plastiques

Dessin vectoriel

Peinture

Dessin