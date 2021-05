Emilie DAVRIU

Spécialisée dans la communication, le marketing et la commercialisation ayant trait à l'hôtellerie, au tourisme et à la restauration depuis plus de 15 ans, je suis installée à Montpellier .

J'ai collaboré au sein d'entreprises de tailles, de formes juridiques éclectiques ce qui me confère une vision globale documentée.



En 2007 j'ai été missionnée pour mettre en place et développer l'accueil d'événements au sein des établissements hôteliers de la SNC Poly Hôtel.

Pendant deux ans, j'ai développé le service communication - marketing d'une franchise de restaurant à thème. Je les ai accompagnés jusqu'à l'ouverture de leur cinquantième restaurant.



Après une mission/conseil pour le leader de la vente de voyage en ligne, je suis rentrée au Conseil Départemental de l'Hérault. Ma fonction initiale d'attachée de presse a évolué vers un poste de Chef projet en communication.



Aujourd'hui, je dispose d'une triple compétence :

- approche stratégique marketing ,

- déploiement d'outils et d'actions de communication/promotion,

- développement commercial.



De formation initiale Bac+ 5, j'ai suivi une formation en community management afin de renforcer mon expertise dans ce domaine. J'ai également validé un niveau B2 au Bulats.



A l'écoute du marché, je recherche un nouveau challenge professionnel.



Rencontrons-nous pour discuter de vos projets !



Mes compétences :



Communication

Marketing

Vente