Thierry ROS

Président International Karate Organisation Kyokushinkai France

Président Académie Languedocienne Karate.

Président Montpellier Université Club Karate.

Membre du bureau Omnisport du Montpellier université club

Membre du Comité Directeur de la Ligue Languedoc de la F.F.Karate

Responsable Communication et chargé de mission Ligue Languedoc F.F.Karate

Trésorier comité départemental Union nationale des clubs universitaires

Professeur Karate.Instructeur Self Défense Professionnelle.

Coach Sportif.

Consultant Sécurité et Protection V.I.P

www.ikokfrance.com

www.mucomnisports.fr