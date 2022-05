Allianz Expertise et Conseil à Vienne (38) depuis septembre 2012.



Mon métier : Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine.

Réaliser un Diagnostic et un bilan patrimonial pour vous accompagner dans la constitution, la gestion et la transmission de votre patrimoine.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Mac OS X