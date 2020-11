Sébastien JACOB

Responsable des programmes locaux et de la promotion des stations NRJ de la région Languedoc Roussillon (Nimes - Montpellier - Béziers - Sète - Perpignan) et de Cherie FM Perpignan.

Représentant des marques NRJ et Cherie FM auprès des institutions de la région.

Garant de l'utilistation des marques sur la région.



Mes compétences :

Radio

Tv

Pao

Promotion

Marketing

Événementiel

Community Management

communication

photoshop

A2i

adobe audition