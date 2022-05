Sébastien JACOB

Bonjour,



A la suite de mon BTS CPI, j'ai intégré le bureau d'étude d'Extrudie Services à Chartres spécialisé dans la fabrication de filiaires destinées à réaliser des profiliés aluminium de tous types.



Ensuite, étant attiré par le milieu automobile, je suis rester 2 ans au sein du bureau d'étude de l'équipementier MGI Coutier avant de rejoindre le groupe PSA Peugeot Citroën en tant que géomètre ferrage.



Mon premier travail se décomposait en deux phases :

- Créer les documents nécessaire à la réalisation des pièces embouties, des outils de contrôle et de ferrages : application des règles d'isostatisme, cotation ISO, etc ...

- Analyser les défauts rencontrés lors de l'assemblage des véhicules avant le lancement série et travailler transversalement avec les métiers de l'emboutissage, du ferrage, les fournisseurs et toutes les personnes ayant un lien avec mon secteur.



Mon second poste depuis janvier 2009 :

Garantir la bonne implantation des différents éléments constitutif d'un véhicule hybride



Mes compétences :

Aluminium

Architecture

Automobile

Conception

Extrusion

Ferrage