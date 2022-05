Sébastien JACOB

Les 13 années d'expérience dans le domaine de l'informatique m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :



Compétences techniques :

- Système : MainFrame IBM (Z/OS, VSE), Architecture J2EE

- SGBD : DB2, IMS, ORACLE

- Transactionnel : CICS, DL1

- Langages : C, COBOL, JCL, REXX, SQL, DELPHI, JAVA, Javascript, JSP, JSF, EGL, VB

- outils : subversion , RTC, RAD, RBD, CAST, MS project

- méthode : MERISE, UML



Compétences projets :

- réactivité

- exigence technique

- relation client

- gestion de projet



De 2001 à 2009 chez CAPGEMINI, j’ai successivement occupé les fonctions de Développeur, Responsable de Domaine Applicatif, puis de consultant fonctionnel et technique sur le contrat PMU. Ce parcours professionnel a permis d’améliorer mes compétences en étendant mon périmètre de responsabilité. A ce titre, l’exigence requise pour mes missions au PMU a mis en évidence les valeurs suivantes :



Réactivité : En cas de problème applicatif sur la prise de paris et le traitement des paris le délai autorisé pour le contournement est d’une heure. En tant que responsable opérationnel j’ai démontré ma réactivité et ma capacité à décider dans un contexte tendu et de forte disponibilité du système d’information.

Exigence technique : Le temps d’enregistrement d’un pari est d’un millième de seconde et la valorisation des prises de pari doit se faire 5 minutes après l’arrivée. Un excellent temps de réponse du système est donc un impératif dans un environnement aux données très volumineuses. J’ai appris à être extrêmement vigilant à cet aspect en ce qui concerne mes choix en matière d’architecture. Je travaille sur un environnement technique qui combine plusieurs technologies (grand système IBM, UNIX, J2EE) et langages informatiques (COBOL, C, JAVA, …) que je maitrise.

Relation client : Les exigences de service (organisation d’une disponibilité 24h/24, 7J/7 et 365J/an, le suivi du contrat) sont la base de mon savoir faire auprès des utilisateurs, des experts techniques et des responsables fonctionnels. Étant le garant de la haute disponibilité du système d’information, j’ai créé une relation de confiance avec l’ensemble des interlocuteurs.

Gestion de projet : Au travers de projets variés l’implémentation de nouveaux paris (MULTI, QUADRIO,SPOT), la gestion des comptes clients (INTERNET, MINITEL, poste opérateur prise de paris à distance), l’implémentation du système informatique du PMU sur différentes plateformes de prise de pari internationale (ITSP , masse commune Italie , BREEDERS CUP), j’ai piloté les développements dans les respects des budgets, des délais et de la qualité (aucun incident majeur constaté en phase opérationnelle).



De 2009à 2010 j’ai été en charge au sein d’ADEX Ingénierie de la veille technologique sur la nouvelle plate forme de développement d’IBM RBD (Rational Business Développer) et de sa promotion auprès de clients dont les systèmes d’information obsolètes nécessitent un rattrapage technologique. A ce titre j’ai capitalisé sur les valeurs suivantes :



Avant vente : j’ai fait des expertises des systèmes d’information en vue de proposer une faisabilité de la transformation des patrimoines informatiques et de leurs mises en valeurs (par exemple proposer une exposition de leurs services métiers).

Gestion de projet : Dans des contextes métiers variés (Banques, Caisse de retraite, …) j’ai mis en place des dispositifs de gestion de projets internationaux (Pour le projet CRPNPAC montage d’un partenariat entre trois entreprises une française une belge et une américaine).



Depuis 2010, je travaille au sein du domaine Facturation Des Services (FDS) de la banque de détail de la Société Générale (SG), ce rôle m’a permis d’appréhender les exigences de travail et l’organisation dans le domaine d’une grande banque de détail et les défis à relever pour améliorer les outils de suivi et de décision.



Mes compétences :

