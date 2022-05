Mickael JACOB

Compétences projets :

- réactivité

- exigence technique

- relation client

- gestion de projet





Depuis septembre 2008 CIGMA (Paris 13) – Ingénieur en génie électrique, Courants Forts et Courants Faibles et Infrastructure réseaux – Diagnostiqueur DPE – Chef de projets – CIGMA



Activité exercé depuis 2008

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (assistance administratif, financier et technique) pour la construction et la rénovation de bâtiments avec la certification HQE® (établissements scolaires, immeubles de bureaux, commerces),

• Mise au point de programmes architecturaux et techniques, définition des coûts d’investissement et de fonctionnement, puis suivi,

• Assistance dans la passation des marchés travaux (Constitution du DCE, lancement de la consultation, analyse des offres)

• Elaboration de simulation thermique, programme travaux,

• Rédaction des performances minimales à atteindre,

• Analyse devis et mémoires de réclamation des entreprises,

• Assistance technico-économique aux Maîtres d'Ouvrages et aux Maîtres d'Œuvres (APS, APD, CGT, RDT, DOE),

• Assistance technico-économique infrastructure réseaux,

• Diagnostic d’installations techniques,

• Relevés sur site,

• Estimation d'enveloppes budgétaires à partir de programmes architecturaux et techniques,

• Suivi budgétaire des coûts d'étude et de construction.



Fonctions exercées pour les clients et sur les principales opérations suivantes :

• SAEM, AMO pour la construction d’un groupe scolaire à Boulogne Billancourt d’une capacité de 18 classes et d’une surface de 6590m² SHON (assistance administratif, financier et technique en phase EXE)

• RIVP (Assistance marchés travaux bailleurs sociaux et études thermiques),

• Aéroport de Paris CDG (construction satellite S4, réhabilitation T2B,…),

• Aéroport de Paris Orly (contrôle de coût phase APD tranche 1 Cœur d’Orly),

• SOCOMIE (Suivi et contrôle des coûts immeubles de bureaux),

• SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (AMO pour la Rénovation du 92 Avenue Champs Elysées, immeuble HQE®),

• CEA (audit technique et schéma directeur infrastructure Fontenay aux Roses),

• POSTE IMMO (Analyse économique d’un concours PIC).