Lionnel VENZAC

J'ai débuté ma carrière au sein du Groupe KEOLIS en qualité de technicien de maintenance. Cette expérience associée à un diplôme d’ingénieur passé par le biais du CNAM m'a permis d’évoluer vers des projets d’envergures.



Mes compétences couvrent aujourd'hui les domaines que sont l'exploitation, l'assistance à maitrise d'ouvrage (pour la mise en place de nouveau projet et la maintenance) et la maitrise d'œuvre, pour divers environnements tels que les infrastructures de transport ou l'eau.

Mes capacités techniques s’appliquent plus précisément pour des projets issus de marchés publics sur les équipements électrique, le contrôle commande et les réseaux de transports d’informations.



Mes qualités dans le travail sont l'autonomie, la détermination, et une capacité pédagogique indéniable facilitant le travail en équipe.

J’aime les loisirs de plein air tel que la randonnée, l’équitation ou le moto cross. Mon ambition à plus ou moins long terme est de procéder à un rapprochement vers ma région d’origine, en Midi Pyrénées.

.



Mes compétences :

Cahier des charges

Ingénierie

Transport

CCTP

Maintenance

Maitrise d'oeuvre

Gestion de projet

Management