Romain GUILLOT

Compétences dans les domaines suivants :

- Sécurité et exploitation d'infrastructures routières (tunnels et axes autoroutiers) ;

- Management de sécurité des risques (formations, exercices, essais ventilation) ;

- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage ;

- Transport et mobilité (études de trafic, planification, aménagement).



Activités en France, Suisse et Belgique.



Savoir-faire de plus de 10 ans d'expérience :

- Élaboration de Dossiers Préliminaires et de Sécurité (DPS et DS) des tunnels (Métropole de Lyon, Métropole Aix Marseille Provence, Quartier d’affaires de la Défense, réseau DIRIF, Boulevard Périphérique de la Ville de Paris, Autoroute A75, Collectivité de Corse, Département de la Drôme etc ...)

- Réflexion sur un "Dossier de Sécurité tunnel standard" pour l'OFROU - Suisse ;

- Élaboration de Dossiers d'Exploitation Sous Chantier (DESC) pour les tunnels de la Défense et de la DIRIF ;

- Présentation des Dossiers Préliminaires et de Sécurité en CCDSA et CNESOR ;

- Participation aux rapports et avis d'Agent de Sécurité Tunnel (réseaux ATMB, SFTRF etc) ;

- Élaboration du Dossier de Sécurité Section Courante (DSSC) des Voies Rapides Urbaines (VRU) de la

Métropole de Lyon ;

- Formation des Agents d'exploitation de la Rocade L2 Est ;

- Formation des agents de sécurité du Centre Commercial des Quatre Temps - La Défense ;

- Essais de désenfumage dans les tunnels de la DIRIF (Ile de France) et du Canton de Neuchâtel (Suisse) ;

- Élaboration d'une étude de faisabilité pour la modification de vitesse dans les tunnels de l'Axe Littoral (Métropole Aix Marseille Provence) ;

- Élaboration d'un schéma directeur d'exploitation sur 56 tunnels de Wallonie (Belgique) ;

- Supervision de comptages terrain de trafic et élaboration d'études de trafic routier pour les Dossiers de Sécurité tunnels ;

- Évaluation des Risques Intrinsèques des tunnels ;

- Élaboration d'offres techniques et financières.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Trafic routier

Mobilité urbaine

Sécurité tunnels

Gestion de projets

Exploitation autoroutière

Marketing

Transport de voyageurs

Habilitation électrique H0/B0

CACES 3b