Romain GUILLOT

J'occupe actuellement un poste de Responsable Marketing Opérationnel au sein de la société Skills in Healthcare (groupe Alliance Healthcare).

Directement rattaché à « Depcall », structure dédiée de Marketing Direct intégrée à la suite de services commerciaux Skills in Healthcare. Lancé en 2004 et fonctionnant en mode « agence », Depcall propose aux laboratoires pharmaceutiques le contact à distance des professionnels de la santé (Pharmaciens, Médecins (généralistes et spécialistes)).

Les principales activités sont le traitement de bases de données, le mailing et le télémarketing.

Depcall dispose d’un portefeuille de clients fidélisé de plus de 50 laboratoires, travaille en étroite collaboration avec les différentes activités du Groupe Alliance Healthcare (40% de l’activité) mais aussi de façon autonome (en direct) avec les laboratoires (60% de l’activité). L’essentiel de l’activité repose sur le télémarketing (opérations commerciales, enquêtes, e-detailing, e-learning), 15 à 20 actions sont menées chaque mois pour le compte des laboratoires.



Mes missions principales au sein de Depcall sont la préparation, la mise en place et le suivi de l'ensemble des opérations de marketing direct (télémarketing, mailing, e-mailing) vers les professionnels de la santé:



- Marketing opérationnel :

- Réalisation des ciblages marketing,

- Création des outils commerciaux et de communication (brochures, mailings, e-mailings).

- Lancement et suivi des campagnes de télémarketing.

- Gestion de bases de données.

- Développements d'études de marché / Étude de satisfaction clients.

- Analyse des résultats en fin de campagne, mise en forme des synthèses opérationnelles et échanges avec les clients laboratoires.

Spécialités



gestion de projet, création de supports promotionnels, marketing direct, marketing opérationnel, étude de marché, télémarketing





Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de marché

Mailing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Base de données

Excel

Industrie pharmaceutique

Télémarketing

Centre d'appels

Marketing

Pharmacie