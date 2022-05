Sébastien JACOB

Directeur du Pimms de Lorient depuis 2013, nous accompagnons la population du territoire vers l'accès aux services publics et aux droits communs avec une seule posture : la Médiation.

Pour se faire, nous accueillons le public gratuitement et sans rdv pour les aider dans toutes les démarches de la vie quotidienne (social, santé, emploi, logement, énergie, transport...) Notre aide revêt diverses formes : explication de documents, de courrier, aide aux usages du numérique, prise de rdv avec un travailleur social, téléphone, écrivain public....)

Nous sommes présents tous les jours à Lorient sur deux point d’accueil et à Lanester toutes les semaines. Sur cette action nous accueillons plus de 8000 personnes par an.

Grâce à nos partenaires nous sommes également présents sur des espaces publics pour simplifier/pacifier leurs usages.



Ces accueils se font grâce à une équipe de 5 médiateurs et d'une coordinatrice d'activité. Les médiateurs sont en contrat d'insertion et bénéficie d'un accompagnement durant leur contrat. Les compétences développées sont en lien avec les métiers du social ou du tertiaire.





Ceci grâce à de nombreux partenariats avec la ville de Lorient, son agglomération, la ville de Lanester, le Conseil Général, Edf, Gdf, Erdf, la SNCF, la Poste, la CTRL et de nombreuse associations.

