Nadia AIDOUD

Mes compétences:



- Développement commercial B to B : prospection, maîtrise des techniques de vente, négociation, développement, gestion et fidélisation d'une clientèle de professionnels.



- Marketing direct et opérationnel: mise en place et développement des plans d'action commerciale.



- Animation : coordination de l'activité, planification et formation des équipes.



Ayant une réelle appétence commerciale, le goût des challenges et le désir de travailler en équipe, j'appréhende au quotidien ma la fonction d'attachée commerciale B to B avec le sourire, l'énergie et la détermination qui me caractérisent.





Mes compétences :

Animation de formations

Développement commercial

Animation commerciale