Nadia BOULINGUEZ

Mon leitmotiv :

Contribuer au développement des entreprises et des équipes et leur permettre de réaliser leurs objectifs.



À chaque poste que j’ai occupé, un environnement stimulant et une hiérarchie à l’écoute ont éveillé en moi la même curiosité, la même passion et la même volonté de résultats, toujours au service de l’excellence. Autant de qualités utiles pour répondre au quotidien à LA question : que puis-je faire aujourd’hui qui fera la différence demain ?



Mes valeurs :

Responsabilité, respect, bienveillance, conviction, confidentialité, créativité, flexibilité.



Mes compétences :

Gestion

Chargée de clientèle

Commerciale

PAO

Administration