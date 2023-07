Nadia CHAD

Nouvelle venue dans la région PACA mon expérience s'est essentiellement basé sur PARIS ,je souhaiterais aujourd'hui apporter ma contribution et mettre à profit mon savoir.

Je suis avant tout une autodidacte. Les ingrédients de ma réussite sont basés sur une association de curiosité, rapidité d'adaptation et une bonne aptitude à l'analyse.

.

J'ai occupé des postes à responsabilités telles que GESTIONNAIRE DE STOCKS, RESPONSABLE ORDONNANCEMENT te PLANIFICATION , DHL, GEODIS en passant par le commerce , vente et une formation réussie en relation client .

J'ai occupe le poste d'assistante de direction du matériel service litiges -SNCF, J'ai pu mettre en pratique mes compétences acquises au cours des postes ce qui m'a permis de développer mes connaissances et de m'affirmer au sein de l'équipe.

En recherche active de nouvelles opportunités, .



Mes compétences :

Infolog

SAP ERP

Oracle

Peoplesoft

Prolog

SAP Warehouse Management

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Management

Assistance administrative

Assistanat de direction

Traitement de texte

Gestion administrative