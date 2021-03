Nadia NADIA LORIOT (LORIOT)

Nadia Loriot est une artiste peintre qui avoue avoir des passions pour les animaux et la peinture, aussi était- ce pour elle une évidence que de concilier les deux sur la toile. Elle dessinait déjà très jeune (à 9 ans )et se plaisait dans l'environnement de la nature, elle passait son temps

en forêt ou en bordure des rivières. Nadia avait 18 ans quand elle c'est vraiment lancé. < < J 'ai la sensation d'avoir grandi avec, la peinture fait partie de mon évolution. > > Pourquoi les animaux? Parce qu elle est fasciné par leur comportement, leurs attitudes, leurs façon de communiquer...

Les peindres est donc une façon de marier deux passions :

Les animaux et la peinture. Maman de quatre enfants, il ne lui est, toutefois,pas facile de peindre mais elle prend le temps de trouvé des moments de tranquillité pour brosser ses toiles.

Elle pense qu' avant tout, si on en a vraiment envie, on peut faire quelque chose,on peut apprendre et s'améliorer. Même si au début on n'est pas satisfait du résultat l'essentiel est avant tout de se faire plaisir et d'avoir un moment à soi,

un moment de plaisir et de détente. Il ne faut pas se décourager, et persévérer.

Au final, les progrès et parfois l' autosatisfaction sont là.

Depuis des années, cette artiste s'est spécialisée dans la peinture animalière,elle est autodidacte. Gouache, pastel , acrylique, c'est la peinture à l'huile quelle

préfère.Nadia c'est plongée dans les livres de technique et a étanché sa soif de connaissance en suivant les conseils d'autres artistes peintres.

Résultat? Plus d'une vingtaines de toiles peintes à l'huile aux couleurs chaudes, automnale, représentant animaux sauvages et domestique, en gros plan. Lions, chiens, chats, aigles... Mais aussi des elfes et des fées, autre domaine de prédilection de l'artiste, attirée par la féerie de leur univers.



Le 13 novembre 2013: Parution sur 2 pages dans art animalier( Le chat dans l'art

comtemporain) édition l'abbé piolé



Du 30 janvier au 11 fevrier 2012: Exposition en galerie, Selle sur cher (41) ,parution dans le journal local



Du 10 au 21 aout 2011: Salon internationnale , le puy en velay



Le 10 juillet 2011: Concours des peintres, Montmorillon, ''prix d'encouragement et parution dans le journal local



Le 26 juin 2011: Concours, solidor en peinture avec les félicitations du jury, st malo (35)





Juin 2011 : Parution dans un journal localu 09 septembre au 30 décembre: Exposition à la mairie de luzillé(37)

Parution dans le journal local

Du 12 au 17 aout: Exposition personelle à Montrichart (41 )

hotel d'effiat

Le 18/12/2007 au 05/05/2008: Exposition domaine de l'abbaye

de st-hilaire Ollières(83)

28 et 29/04/2007: Exposition à montfort le génois(72)

03/12/2006 au 23/12/2006: exposition à la médiathèque de Loche(37)

Atelier pédagogique pour les enfants

parution dans le journal locaux

24/06/2006: concours "solidor en peinture" St malo(35)

Diplôme des félicitations des jury obtenue

du patrimoine malouin

du 12/08/2003 au 15/08/2003: exposition à Beauliau-lès-Loches(37)

28/06/2003: concours" solidor en peinture" St Malo(35)

Diplôme des félicitations des jury obtenue

du patrimoine malouin

22/08/2002: Concours "peintres au fil des rues

"Le puy-en-velay(43)

29/06/2002: Concours " solidor en peinture" Saint-Malo(35)

Diplôme des félicitations des jury obtenue

du patrimoine malouin

03/02/2002: Expositon à la maison des association de

Luzillé(37) parution dans le journal locaux

25/07/1999: Exposition "journée peinture et sculpure

dans la rue Dangy(50)

1996: Première exposition de mes oeuvres à l'huile

à Mansigné(72)

parution dans le journal locaux



Mes compétences :

Artiste

Peintre

Peinture