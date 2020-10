Je suis spécialisée dans le recrutement dans le secteur du BTP et plus particulièrement en maîtrise d'œuvre sur tous les corps d'Etat ( CVC, Electricité, structure, économie de la construction, construction durable, conducteur de travaux)

Je travaille pour le compte de bureaux d'études de conception de toute envergure et recrute des spécialistes de la conception intervenant sur des projets divers, aussi bien en logements que en tertiaire ou encore en industriel.



Que vous soyez une entreprise souhaitant étoffer vos équipes ou un candidat en recherche de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne dans le recrutement d'un nouveau collaborateur ou dans votre parcours professionnel .



Nadia Ouchhi

Consultante en recrutement BTP

NDH CONSEIL

recrutement@ndhconseil.fr

06.18.98.05.69