J'anime , je coordonne les différentes activités et actions de la Ligue de l'Enseignement, en lien avec le projet fédéral.



J'ai la responsabilité des ressources humaines et de la gestion financière de la structure.



Je suis garante de la pérennité de nos actions et de nos financements



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Management

Communication institutionnelle

Finance d'entreprise

Encadrement d'équipe

Économie sociale et solidaire