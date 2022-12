Nadia VANDENBROUCKE

Après un parcours dans la grande distribution et l'administration commerciale j'ai décidé de me consacrer à l'accompagnement que ce soit dans le cadre de l'insertion professionnelle, dans l'élaboration de projets,le bilan de compétences et la création d'entreprise. Pour apporter une qualité d'intervention je me suis formée à la PNL, au CCTI (indicateur type de personnalité) et aux tests psychotechniques. Cet intérêt pour l'accompagnement humain, m'a guidé vers la sophrologie. Aujourd'hui, j'ai créé mon cabinet de sophrologue à Saint Omer.



Mes compétences :

Bilan professionnel

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Bilan de compétences

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement collectif