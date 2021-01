Nadine Blanc,



Diplômée en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) SFERE et FNMTC,

Formatrice au Massage MTC



* Massage énergétique selon les principes de la MTC Durée 1 h 30.



De part ma formation de Médecine Traditionnelles Chinoise, je vous propose un massage aux huiles végétales bio, qui va dynamiser la circulation de lénergie vitale dans le corps. Les méridiens sont massés selon leur sens de circulation en insistant sur les zones où se trouvent les points les plus importants. Lénergie sen retrouve rétablie, harmonisée, ainsi que toutes les fonctions énergétiques du corps.



Quels sont les bénéfices de ce massage :

Aide à la disparition des tensions, nœuds et crispations diverses par la synergie du massage et des points dacupuncture.

Calme le mental, harmonise les émotions, débloque les tensions et le stress.



* Libération Energétique (Delphinenergie) Durée 1 h 30



Ce soin sadresse aux personnes qui souhaitent retrouver équilibre, paix et sérénité à travers un soin doux et puissant quest la DelphinEnergie.



Il sagit dun voyage vers soi, un moment de plénitude où lon va activer nos capacités dauto-guérison, et cela sur tous les plans : physique, émotionnel, psychologique, mental, spirituel Comme au contact des dauphins on y ressent bienveillance et générosité.



Ce soin apporte un équilibrage total, une harmonisation des centres énergétiques, des chakras, il permet de résoudre des conflits intérieurs et datteindre des objectifs.



Quels sont les bénéfices de ce soin ?



- Permet de résoudre des conflits intérieurs et datteindre des objectifs de tout ordre

- Répare létat de stress post-traumatique

- Permet la prise de conscience

- Élimine les vieux schémas, libère des traumatismes anciens : nettoyage cellulaire

- Connecte à la profondeur de son être

- Harmonise tous les systèmes énergétiques

- Délivre paix, sérénité et ancrage



Comment se déroule une séance ?



Après avoir émis votre souhait, votre intention, étendu(e), habillé(e) et couvert(e), laissez vous aller au lâcher-prise. Le corps va libérer en douceur les mémoires et vieux schémas qui empêchent dêtre soi-même afin datteindre lobjectif souhaité.

Un moment de détente des plus agréables où tout devient possible.



Tarifs : 65 € La MTC est remboursée par la plupart des mutuelles (renseignez-vous)



Centre Médical Brignoles (83) Cabinet La Bouilladisse (13)



Nadine BLANC

06.22.70.26.50,

espacenergy22@gmail.com



Prévention de santé naturelle - Ces séances ne se substituent pas à un traitement médical.