Marie HIGNARD

"Le bon médecin n’est plus celui qui guérit

la maladie, mais celui qui permet au patient

de retrouver en lui cette part du Tao, cette

« petite musique qui nous vient de l’origine»"



Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise et Shiatsu

spécialisée en soins palliatifs, affections de longue durée (ALD) , maladies chroniques .



La Médecine Traditionnelle Chinoise est un système médical vieux de 5000 ans , il utilise l’énergie du corps (le Qi) pour procurer du bien-être et entretenir la santé.

Le Qi provient d'une part de l’assimilation des aliments (digestion) et de l’air (respiration) , d'autre part de notre hérédité.

Il met en mouvement toutes les fonctions physiologiques, organiques et psychiques du corps et lui permet de fonctionner harmonieusement.

En contactant votre Qi, je peux tonifier ou calmer les parties et les fonctions du corps à traiter. Pour que Qi circule librement, le corps doit se relaxer, le Shiatsu et la digipuncture apportent du mieux-être.