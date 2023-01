Nadine LE GAL

Chargée d'études qualitatives freelance depuis 1986, j'ai établi des relations de collaboration avec plusieurs sociétés d'études.

J'ai une approche multi-sectorielle de mon métier. En effet, ce qui me séduit dans le métier des études, c’est avant tout la diversité des univers d’investigation, des problématiques d’études et des méthodologies pour y répondre.

Parallèlement, je suis à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat qui me permettraient de mettre mes compétences acquises en études qualitatives au service d'autres secteurs d'activité.



Mes compétences :

Études qualitatives

Observation ethnographique

Entretiens individuels

Animation de groupes

Marketing