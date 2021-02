Sabrina KARABAGLI

Plus de 15 ans d'expérience dont 5 ans en tant que responsable terrain au sein d'une société d'étude de marché.



PRESTATIONS



- Recrutement BtoB, BtoC: panel ou fichier

- Questionnaire de sélection au recrutement

- Fichier Access

- Répertoire actif + de 20 000 noms systématiquement remis à jour

- Tableau récapitulatif des quotas

- Clôture et rendu du recrutement 72h avant les groupes ou interview

- Confirmation des participants 48h avant l'étude.

- Remplacement d'un candidat en cas de chute

- Elaboration de questionnaires

- Logistique terrain



SPECIALISATION



- Grande consommation- BtoC and BtoB

- Région : Ile de France et Marseille



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relationnelles

consultant

recrutement

marketing

grande distribution

freelance

access

grande consommation

étude de marché