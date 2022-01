Nadine LEBOURG

Après de nombreuses années écoulées dans le monde du sport équestre, où les fondamentaux comme la rigueur, la patience, le challenge, le dépassement de soi, la persévérance et le travail en équipe sont les maîtres mots, je me suis intéressée à laccompagnement des particuliers et des travailleurs indépendants sur les sujets patrimoniaux.



Mon leitmotiv: Conseiller mes clients et les accompagner dans leurs projets de vies, instaurer une relation qui sinscrit dans le temps et la durée.



Après une étude personnalisée, je vous restitue une analyse claire pour apprécier ensemble si les solutions en places répondent parfaitement à votre situation, vos projets et vos envies. Enfin nous pourrons ajuster et déployer la stratégie la plus favorable personnellement, professionnellement, financière, fiscalement ...

A très bientôt.