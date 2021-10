Je m'appelle Nadine LECOMTE, j'ai 38 ans et je recherche du travail en administratif et au téléphone en Deux Sèvres. Je ne parle pas de langue étrangère. Actuellement en recherche d'emploi, j'ai travaillé dans différentes mutuelles en tant qu'employée administrative, aide gestionnaire, gestionnaire résiliation, conseillère téléphonique. Je viens de terminer ma mission en tant que conseillère téléphonique où j'ai pu développer à la fois mes capacités d'écoute et de compréhension, ainsi que mes compétences techniques et rédactionnelles relatives à la gestion des contrats d'assurance de personnes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Windows 7

La GED (SHARE)

Infinite

Magento

Bitrix